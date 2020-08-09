Bakan Koca paylaştığı görüntüyle uyardı: Kovid-19 zor bir hastalıktır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19, viral enfeksiyondur. Akciğerlerde, zatürre dediğimiz şiddetli iltihaplanma olur. İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Bu sebeple nefes almak çok güçleşir. Kovid-19 zor bir hastalıktır. Riske karşı tedbir alın."

COVİD-19, viral enfeksiyondur. AKCİĞERLERDE, zatürre dediğimiz şiddetli iltihaplanma olur. İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Bu sebeple NEFES ALMAK çok güçleşir. Covid-19 zor bir hastalıktır. Riske karşı tedbir alın. pic.twitter.com/uNX2JNoIsy — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2020



