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  4. Bakan Koca paylaştığı görüntüyle uyardı: Kovid-19 zor bir hastalıktır

Bakan Koca paylaştığı görüntüyle uyardı: Kovid-19 zor bir hastalıktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 16:03 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan bir görüntü paylaşarak koronavirüsle (Kovid-19) ilgili uyarılarda bulundu.

Bakan Koca paylaştığı görüntüyle uyardı: Kovid-19 zor bir hastalıktır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19, viral enfeksiyondur. Akciğerlerde, zatürre dediğimiz şiddetli iltihaplanma olur. İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Bu sebeple nefes almak çok güçleşir. Kovid-19 zor bir hastalıktır. Riske karşı tedbir alın."


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