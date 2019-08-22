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Bakan Koca: Potansiyel ülkelerde sağlık ataşesi görevlendirmeyi planlıyoruz

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.08.2019 16:49 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizin ikili anlaşmalar içinde olduğu ve sağlık hizmetlerimizden yararlanacak potansiyel ülkelerde Sağlık Ataşesi görevlendirmeyi planlıyoruz.

Bakan Koca: Potansiyel ülkelerde sağlık ataşesi görevlendirmeyi planlıyoruz

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizin ikili anlaşmalar içinde olduğu ve sağlık hizmetlerimizden yararlanacak potansiyel ülkelerde Sağlık Ataşesi görevlendirmeyi planlıyoruz. Sağlık ataşeleri, Türkiye'nin sağlık markasını bulunduğu ülkede tanıtmak, ülkemize gelecek olan hastaların bürokratik süreçlerini kolaylaştırmak, ülkeler arası sağlık anlaşmalarının uygulamasını takip etmek gibi bir dizi kritik görevi ifa edecektir" dedi.
Bakan Fahrettin Koca, Cibuti Sağlık Bakanı Muhammed Warsama Dirieh ile görüştü. Görüşmenin ardından Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ. (USHAŞ) ile Cibuti Sağlık Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fahrettin Koca, Cibuti ile Ortak Çalışma Grubu oluşturulduğunu söyledi. Bakan Koca, 2018 yılında Türkiye'de tedavi olan toplam uluslararası hasta sayısının 500 bini aştığını kaydetti. Bakan Koca, sağlık turizminde hedeflenen seviyeye ulaşmak için uluslararası hastalar ve hasta yakınları için sağlık vizesi uygulamasının kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılmasını önemsediklerini vurguladı.
'SAĞLIK ATAŞESİ GÖREVLENDİRMEYİ PLANLIYORUZ'
Bakan Koca, hava limanları, gümrük kapıları gibi yerlerde Karşılama ve Uluslararası Sağlık Danışma Birimleri oluşturmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Ülkemizin ikili anlaşmalar içinde olduğu ve sağlık hizmetlerimizden yararlanacak potansiyel ülkelerde Sağlık Ataşesi görevlendirmeyi planlıyoruz. Sağlık ataşeleri, Türkiye'nin sağlık markasını bulunduğu ülkede tanıtmak, ülkemize gelecek olan hastaların bürokratik süreçlerini kolaylaştırmak, ülkeler arası sağlık anlaşmalarının uygulamasını takip etmek gibi bir dizi kritik görevi ifa edecektir. Sağlık ve uluslararası ilişkiler alanlarında tecrübeli, donanımlı, nitelikli isimlerden oluşacak sağlık ataşelerimiz, bir dizi eleme mekanizması ile seçilecek ve stratejik öncelikli ülkelerde görevlendirilecektir."
'TANI MERKEZLERİ OLUŞTURACAĞIZ'
Bakan Koca, belirli ülkelerde teknolojik alt yapısı güçlü tanı merkezleri oluşturup, hastalara kendi ülkelerinde tanı amaçlı hizmet verebilmeyi amaçladıklarını da vurgulayarak şöyle konuştu:
"Bu tanı merkezlerini, hem Türk hem yerel personelin görev yapacağı; içinde MR, Tomografi, Eko gibi görüntüleme cihazlarının olduğu; bazı küçük cerrahi müdahalelerin yapılabilir olduğu; hatta üzerinde Türkiye'nin sağlık turizmi markasını taşıyan ambulanslarla da güçlendireceğimiz merkezler olarak planlıyoruz. Buradaki öncelikli amacımız, ülkemizde tedavi gören hastaların dönüşlerinde kontrollerinin ve takibinin kolaylıkla yapılabilmesini sağlamaktır. Tanı merkezlerinin bir diğer amacı da, merkezlere başvuran hastaların ön tanılarının konularak hastaların tedavi için ülkemize yönlendirilmesi olacaktır."
BAKAN DİRİEH: TÜRK YATIRICIMLARI CİBUTİ’DE GÖRMEK İSTİYORUZ
Cibuti Sağlık Bakanı Muhammed Varsama Dirieh, görüşmede sağlık alanında yatırım yapmak için Türk özel yatırımcıları Cibuti’de görmek istediklerini söylediğini bildirerek "Bu bağlamda USHAŞ ile imzaladığımız anlaşma protokolü ile bu işleri daha da hızlandırmayı amaçlıyoruz. İşbirliğimizin yeniden canlanmasını teminen çeşitli stratejik alanlar belirledik. Bunlardan bazıları Cibuti’de devam eden sağlık sistemi reformunun Türkiye tarafından desteklenmesi, çocuk hastanesi inşa edilmesi, sağlık personellerinin ve paramediklere Türkiye'de eğitim verilmesi ve Cibuti'de sağlık haftası düzenlenmesi. Bugün güçlendirmekte olduğumuz sağlık alanındaki işbirliğinin, mevcut dostluk ve kardeşlik köprülerini birleştirerek iki halkı bir araya getirme sürecine büyük katkı sağlayacağından eminim" dedi.

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Bakan Koca: Potansiyel ülkelerde sağlık ataşesi görevlendirmeyi planlıyoruzBakan Koca: Potansiyel ülkelerde sağlık ataşesi görevlendirmeyi planlıyoruz

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