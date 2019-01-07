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Bakan Koca: Rapor sayısı azaltılacak ve standart hale getirilecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.01.2019 16:41 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, mevzuat harici istenen sağlık raporu çeşidinin 200'den fazla olduğunun tespit edildiğini söyleyerek, "Mevzuat haricinde rapor tanzimi yapılmaması için gerekli mevzuat düzenlemelerine başlanmıştır.

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, mevzuat harici istenen sağlık raporu çeşidinin 200'den fazla olduğunun tespit edildiğini söyleyerek, "Mevzuat haricinde rapor tanzimi yapılmaması için gerekli mevzuat düzenlemelerine başlanmıştır. Kısa sürede uygulamaya geçeceğimiz düzenlemelerle; rapor sayısı azaltılacak ve raporlar standart hale getirilecektir" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı yazılı açıklamada sağlık raporları hakkında yeni bir uygulamaya geçeceklerini bildirdi. Vatandaşlardan gelen değerlendirme sonrası bu uygulamanın başlayacağını söyleyen Bakan Koca, "Çeşitli kurumların tek hekim tarafından düzenlenebileceği mevzuatta tanımlanan sağlık raporları (sürücü ve sürücü adayları sağlık raporları, askerliğe elverişli sağlık raporu, spor lisansı, yivsiz av tüfeği alabilir raporu, akli meleke, kurum ve kuruluşlara sunulmak üzere verilen durum bildirir tek hekim sağlık raporları) haricinde; mevzuatta tanımlı olmadığı halde çeşitli raporlar talep ettikleri görülmüştür. Bakanlığımızca yapılan saha çalışmasında mevzuat harici istenen sağlık raporu çeşidinin 200’den fazla olduğu tespit edilmiştir. Bunlar arasında satranç oynayabilir, mendil kapmaca oynayabilir, okul gezisine katılabilir, belediye kurslarına katılabilir, temizlik personeli olabilir gibi çeşitli eğitim ve faaliyetlere katılma veya bazı görevleri yapma gibi durumlarda istenen raporlar sayılabilir. Vatandaşlarımız Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) yönlendirilip, aile hekimlerinden bu gibi raporları almaları istenmektedir" dedi.
Bu tür rapor taleplerinin vatandaşları uğraştırdığını ve aile hekimleri üzerinde de fazladan iş yükü oluşturduğunu söyleyen Bakan Koca, şöyle dedi:
"Bu ek iş yükü, hastalara ayrılan zamandan çalarak hizmet kalitesini düşürebilmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak buna benzer gereksiz bürokratik süreçleri ortadan kaldırmak, hem vatandaşımızı hem de aile hekimlerimizin yükünü hafifletmek amacıyla çalışmaktayız. Diğer devlet kurumları ile Bakanlığımızın yaptığı ortak çalışmalarda bu tür raporların talep edilmemesi hususunda ön mutabakat sağlanmıştır. Mevzuat haricinde rapor tanzimi yapılmaması için gerekli mevzuat düzenlemelerine başlanmıştır. Bu süreç neticesinde raporların nüshaları ihtiyaç halinde 'e-nabız' üzerinden de temin edilebilecektir. Kısa sürede uygulamaya geçeceğimiz düzenlemelerle; rapor sayısı azaltılacak ve raporlar standart hale getirilecektir. Bu sayede vatandaşlarımızın gereksiz iş ve zaman kaybının önüne geçilecek, ASM’lerde daha kaliteli hizmet verilmesi desteklenmiş olacaktır."

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