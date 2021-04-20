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Bakan Koca, sağlık çalışanlarının kaza yaptığı otomobili paylaştı

20.04.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon çalışmasından dönen sağlık çalışanlarının kaza yaptıklarını bildirdi.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının kaza yaptığı otomobili paylaştı

Bakan Koca sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının kaza yaptığı otomobilin fotoğrafını paylaşarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu araç Iğdır’da bir hastanın filyasyonunu tamamladıktan sonra dönüş yolundaki sağlık çalışanlarımızı taşıyordu. Doktor, hemşire ve şoförümüzün durumları iyi. Sağlık çalışanları yılı sağlıkçıların emekleri ile anılacak. Geçmiş olsun.”


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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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