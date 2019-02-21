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Bakan Koca: Sağlık harcamalarının GSYH'deki oranı yüzde 4,5

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 18:55 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de gayrisafi yurt içi hasıladaki sağlık harcamamız yüzde 4,5 oranında" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de gayrisafi yurt içi hasıladaki sağlık harcamamız yüzde 4,5 oranında" dedi.
Bakan Fahrettin Koca, kamuda israfı önlemek ve eldeki imkanların daha etkili kullanılması için 81 ilin Sağlık Müdürlerinin yer aldığı 'Verimlilik Artırma ve İsrafı Önlemeye Yönelik Değerlendirme' toplantısına katıldı.
Toplantıda konuşan Bakan Koca, "Türkiye'de gayrisafi yurt içi hasıladaki sağlık harcamamız yüzde 4,5 oranında. Oldukça düşük maliyetlerle bütün ilaçları, sağlık hizmeti, koruyucu hekimlik, şehir hastaneleri dâhil olmak üzere her türlü hizmetin karşılığı olarak bize yükü yüzde 4,5. Düşük maliyetlerle vatandaş memnuniyetini yüksek tutmayı başaran sağlık sistemimize yeni katacağımız hizmet modeliyle ülkemizi sağlık turizmi üssü haline getirmek zor değildir" dedi.
'KALİTE BİRİMLERİNİZİ AKTİFLEŞTİRİN'
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Güven ise bakanlık olarak devasa bir kurum olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Dolayısıyla bu kurumun taşra teşkilatı da çok büyük ve yaygın bu kurumun tüm birimlerinin koordinasyonunun verimlilik içerisinde çalışması esas olmalı. Bu amaçla sizlerin sahada çalışma yapmanızı istiyoruz. Hastanelerinizde kurulu olan kalite birimlerinizi aktifleştirmenizi istiyoruz."
Güven, merkezin haberi olmadan harcamaların yapılmasını istenmediğini vurgulayarak, "Araç ihtiyacı zaruri ise merkezle irtibata geçilerek kiralama yoluna gidilmeli. Bina konusunda ise; öncelikle mevcut binalarla yetinilmeye çalışılması ihtiyaç olması durumunda ise; kamunun atıl durumunda olduğu binalar varsa bunlar değerlendirilip en son aşamada bakanlığımızdan izin alınarak bina kiralama yoluna gidilebilir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Toplantıdan görüntü
-Bakan Koca'nın açıklaması
-Detay

Haber-Kamera: ANKARA/DHA

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