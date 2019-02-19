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Bakan Koca: "Sağlık hizmeti her aşamasında sabır ve fedakarlık ister"

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.02.2019 14:29 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Dr.

Bakan Koca: "Sağlık hizmeti her aşamasında sabır ve fedakarlık ister"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi öğrencileriyle buluştu.
Bir dizi programa katılmak üzere Eskişehir’e gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ESOGÜ’ye de ziyaret etti. Bakan Koca, ESOGÜ Rektörlüğü katkılarıyla ESOGÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonda Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yanı sıra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Emine Nur Günay, Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta ve ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Programın açılış ve takdim konuşmasını yapan ESOGÜ Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Emre Öteyaka, etkinliğin gerçekleşmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.
Daha sonra konuşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, üniversitelerin sadece birer eğitim kurumu değil mesleki birikim, sosyal çevre, toplumsal duyarlılık ve gelecek tasarımı dahil insanı her yönüyle kucaklayan bilgi ve kültür merkezleri olduğunu söyledi. Üniversiteye girişte Tıp Fakültesini tercih etmenin hem fedakarlığa talip olmayı gerektirdiğini hem de başarıyı zorunlu kıldığını hatırlatan Bakan Koca, tıbbiyeli olmanın bir ayrıcalık olduğunu ancak daha azimli, uzun soluklu, fedakar, sevecen ve sabırlı olmayı gerektiren ağır bir sorumluluğu üstlenmeyi de beraberinde getirdiğini ifade etti.
Ayrıca Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sağlık hizmetinin insan odaklı bir hizmet olduğunu ve her aşamasında sabır ve fedakarlık istediğini söyledi. Hekimliğin üstün meziyetler gerektirdiğini, bununla birlikte her bilgili ve becerikli doktorun aynı zamanda hikmet sahibi olmadığını beliren Bakan Koca, doktoru adeta teknisyenleştiren bir teknoloji hakimiyetinin söz konusu olduğunu belirtti. Tıbbın insan odaklı bir bilim, hekimliğin de insanlığa adanmış bir sanat olduğu gerçeğinin göz ardı edilemeyeceğini, tıp eğitiminin hedeflerinde yeni bir vizyona ihtiyaç olduğunu belirten Dr. Fahrettin Koca, konusu ve nesnesi insan olan ve insanın mahremine müdahale hakkı olan bir mesleğin insani yönünün ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.
Öte yandan nihai vizyonlarının tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç duyan herkesin kaliteli sağlık hizmetine vaktinde, kolayca erişebildiği bir Türkiye’ye ulaşmak olduğunu söyleyen Bakan Koca, bu hedefe ulaşma yolunda ihtiyaç duydukları şeyin azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten, insana değer veren, insan sevgisini mesleğinin şiarı edinmiş, güçlü ve nitelikli kadrolar olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, genç hekim adaylarını zorlu ama kutsal, meşakkatli ama onurlu hekimlik mesleğini tercih ettikleri için kutlayarak başarılar diledi.
Program Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın ESOGÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin kendisine yönelttiği soruları cevaplandırdığı bölümle sona erdi.

Bakan Koca:

Bakan Koca:

Bakan Koca:

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