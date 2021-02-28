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Bakan Koca: Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde

28.02.2021 21:57 | Son Güncelleme:
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Bakan Koca: Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelede fedakarca çalışmasına ilişkin yaptığı paylaşımında "Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından Sakarya'da çalışan 112 Acil Sağlık Personellerininin videosunu paylaştı.

Paylaştığı videoda sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkat çeken Bakan Koca, "112 Acil Sağlık Hizmetine hiç ihtiyaç olmamasını temenni ederim. Varlığını bilmek ise büyük bir güvence. Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde" notunu kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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