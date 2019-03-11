Bakan Koca: Sağlıkta dışa bağımlılığı azaltacağız (2)

'ACİL HİZMETLERDEN KATILIM PAYI ALMIYORUZ'

Zonguldak'ta bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarına açıklama yaparak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Koca, Türkiye'de 16 yıl önce 635 olan ambulans sayısını ilaveyle 5 bin 300'e çıkardıklarını söyledi. Şair İsmet Özel'in sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Koca, "Kendisinin izni olmadan hakkında konuşmamızın doğru olduğuna inanmıyorum. Telefonla görüştük, genel durumunda bir sorun yok. Yakından takip ediyorum. Türk edebiyatının son dönem önemli bir şairi ve aynı zamanda önemli bir fikir adamı olan şair İsmet Özer'e buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Gazetecilerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hastanelerde vergi ve para alındığına dair açıklamalarını sorması üzerine Bakan Koca, şunları söyledi:

"Bizim sağlık sistemimizde, geri ödeme sistemi, 82 milyon vatandaşımızı kapsayan ve geniş çeşitliliği ile hiçbir kısıtlamaya tabi tutmadan hizmet veren, dünya ölçeğinde benzeri olmayan bir sağlık ödeme sistemine sahibiz. Sağlıkla ilgili de biz katılım payı olarak acil hizmetlerden almıyoruz; yoğun bakımda yatan hastadan, ameliyat olan hastadan, tetkiklerden almıyoruz. Peki nereden alınıyor? Sadece poliklinik gibi acil olmayan hizmetlerde özellikle 6- 8 lira gibi rakamlarla kronik olmayan, kanser olmayan hasta grubunda. Bu da sadece talebi ve istismarı önlemek için alınan katılım payı. Dünya ölçeğinde böyle bir oran yok."