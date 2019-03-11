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Bakan Koca: Sağlıkta dışa bağımlılığı azaltacağız (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 18:43 | Son Güncelleme

'ACİL HİZMETLERDEN KATILIM PAYI ALMIYORUZ' Zonguldak'ta bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarına açıklama yaparak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

'ACİL HİZMETLERDEN KATILIM PAYI ALMIYORUZ'

Zonguldak'ta bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarına açıklama yaparak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Koca, Türkiye'de 16 yıl önce 635 olan ambulans sayısını ilaveyle 5 bin 300'e çıkardıklarını söyledi. Şair İsmet Özel'in sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Koca, "Kendisinin izni olmadan hakkında konuşmamızın doğru olduğuna inanmıyorum. Telefonla görüştük, genel durumunda bir sorun yok. Yakından takip ediyorum. Türk edebiyatının son dönem önemli bir şairi ve aynı zamanda önemli bir fikir adamı olan şair İsmet Özer'e buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Gazetecilerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hastanelerde vergi ve para alındığına dair açıklamalarını sorması üzerine Bakan Koca, şunları söyledi:

"Bizim sağlık sistemimizde, geri ödeme sistemi, 82 milyon vatandaşımızı kapsayan ve geniş çeşitliliği ile hiçbir kısıtlamaya tabi tutmadan hizmet veren, dünya ölçeğinde benzeri olmayan bir sağlık ödeme sistemine sahibiz. Sağlıkla ilgili de biz katılım payı olarak acil hizmetlerden almıyoruz; yoğun bakımda yatan hastadan, ameliyat olan hastadan, tetkiklerden almıyoruz. Peki nereden alınıyor? Sadece poliklinik gibi acil olmayan hizmetlerde özellikle 6- 8 lira gibi rakamlarla kronik olmayan, kanser olmayan hasta grubunda. Bu da sadece talebi ve istismarı önlemek için alınan katılım payı. Dünya ölçeğinde böyle bir oran yok."

'DÜNYA ÖLÇEĞİNDE BÖYLE KATILIM PAYI YOK'

Katılım paylarının sağlık gideri içindeki toplam katkı payının yüzde 2,7 olduğunu belirten Koca, "Bütün sağlık gideri içindeki payını söylüyorum. İlaçlarda alınanlarla birlikte, kansere benzer ilaçlardan almıyoruz, bütün sağlık gideri içindeki payı yüzde 5,9. Dünya ölçeğinde böyle bir katılım payı yok. Her geçen gün bir şekilde hizmeti daraltan, katılım payını artıran bir yaklaşım içinde. Bizse her geçen gün bunu genişleten birçok yurt dışında ve benzeri ilaçların ödemeleri dahil olmak üzere Türkiye geri ödeme listesini almaya devam ediyor. Biz her geçen gün vatandaşın cebinden çıkan paranın daha az olduğu hatta özel sektörden hizmet alarak vatandaşın hizmete erişimini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Amerika'nın toplam gayrisafi yurt içi hasılasında sağlıktaki gideri yüzde 10,3. Türkiye'nin şehir hastaneleri dahil toplam sağlıktaki gayrisafi yurt içi hasılası yüzde 4,5" dedi.

'ŞEHİR HASTANELERİNDE EK ÜCRET ALINMAYACAK'

Bakan Koca, 14 Mart'ta 9'uncu şehir hastanesini açacaklarını duyurarak, "Gelen hastalarımızdan 'Bu kadar lüks ve ileri teknoloji hizmeti gördükten sonra ekstra bir ücret olacak mı?' diye sorduklarını biliyoruz. Bugüne kadar hangi hastaneden, nasıl hizmet alıyorlarsa bundan sonra da ekstra bir ödeme yapmadan sadece poliklinik hizmetlerden olmak üzere hizmete vermeye devam ediyor olacağız. Yani şehir hastanelerinden ek ücret talep edilmeyecek" diye konuştu.

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