Bakan Koca: Salgınla mücadele siyasi malzeme yapılamayacak kadar önemli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda,

"Tüm dünya salgınla mücadele ediyor. Biz de millet olarak bir mücadele veriyoruz. Bunun siyasi malzeme yapılamayacak kadar önemli bir insanlık görevi olduğunu anlamak istemeyenler olsa da duruşumuz değişmeyecek." ifadeleri kullandı.

Koca, paylaşımında bugün TBMM'de basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtladığı görüntülere de yer verdi.

Tüm dünya salgınla mücadele ediyor. Biz de millet olarak bir mücadele veriyoruz. Bunun siyasi malzeme yapılamayacak kadar önemli bir insanlık görevi olduğunu anlamak istemeyenler olsa da duruşumuz değişmeyecek. pic.twitter.com/DqxUnpVw4c — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 24, 2021



