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BAKAN KOCA SARIYER HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 17:55 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İbrahim MAŞE/İstanbul DHA  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını yaptı.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İbrahim MAŞE/İstanbul DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını yaptı. Açılış Törenine, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile AK Parti milletvekilleri Canan Kalsın ve Mustafa Demir de katıldı.

Açılışta konuşan Koca, "31 Mart seçimi yerel olmanın ötesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de güçlendiği önemli bir dönem noktası olacak. Biz Türkiye olarak güçlü olmak zorundayız. Birlik olmak, kenetlenmek zorundayız. Hem ülkemizin, hem bölgemizin istikrarı Türkiye'deki güçlü ve istikrarlı iradeye bağlıdır. Bu coğrafyamızdan öte gönül ve kültürel coğrafyamızın umudu olduğu bir ülkeyiz. Daha da ötesi dünyanın iyiliği için güçlü lider Türkiye'ye ihtiyacın olduğu bir dönemdeyiz. Cumhur İttifakı bu anlayışla kurulmuş bir ittifaktır. Ülkemizin bölücülere, terör sevicilere, iş birlikçilere bırakmamanın adıdır. Büyük Türkiye idealinin, birliğin teminatıdır. Ülkemizde saldırı altında olan istikrar ve güven ortamının devamına her zamandan daha çok ihtiyacımız var. Cumhur İttifakı önümüzdeki dönemde kendi içinde istikrarlı, bölgede lider, dünyada güçlü Türkiye'nin teminatı olacaktır." dedi. Bakan Koca yeni dönemi dışa bağımlılığın yüksek olduğu ilaç, malzeme, cihaz ve aşıyı yerlileştiren, millileştiren bir dönem olarak geçireceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların adından katılımcılarla açılış kurdelesini kesen Koca, vatandaşlara karanfil dağıttı.

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