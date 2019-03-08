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Bakan Koca seçim bürosu açılışına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 21:41 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "31 Mart'ın çok büyük önemi var. Birlik ve beraberlik içinde, kişisel ve parti hesabı yapmadan şu dönemde oyumuzu kutsal bilip, oyumuzun sorumluluğunun gereğini yapmalıyız"

KIRKLARELİ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "31 Mart'ın çok büyük önemi var. Birlik ve beraberlik içinde, kişisel ve parti hesabı yapmadan şu dönemde oyumuzu kutsal bilip, oyumuzun sorumluluğunun gereğini yapmalıyız." dedi.

Koca, partisinin Pınarhisar ilçesindeki seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çok önemli olduğunu söyledi.

"Bugün git yarın gel" döneminin bundan böyle olmayacağını vurgulayan Koca, icraat dönemi için önemli bir fırsatların olduğunu ifade etti.

"Ortalama 12-13 ayda bir seçimlerin olduğunu biliyorsunuz." diyen Bakan Koca, "Son 40 yıldan bu yana 4,5 yıl devam edecek seçimsiz bir döneme gidiyoruz. Yani 2023 yılına kadar seçim olmayacak. 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz için son derece önemli. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de bu dönem içi icraatlarıyla geçmiş dönemde eksik kalan yapılamayanları kapatmak anlamında önemli olduğunu düşünüyoruz. O nedenle yeni dönemin daha güçlü lider bir ülke olabilmesi için 31 Mart'ın son derece önemli olduğunu Pınarhisarlıların da bildiğini düşünüyorum." diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinin basite indirgenmemesi gerektiğini dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"31 Mart'ın çok büyük önemi var. Birlik ve beraberlik içinde, kişisel ve parti hesabı yapmadan şu dönemde oyumuzu kutsal bilip, oyumuzun sorumluluğunun gereğini yapmalıyız. Bu noktada asla küskünlük içinde veya oyumuzu kullanmama gibi bir yaklaşım içinde olmamalıyız. Şu dönemde, özellikle stratejik ortak bildiğimiz ülkelerin de yer yer nasıl davrandığını ve coğrafyamızdaki sorumluluğumuzun gereğini yapma noktasında güçlü ve lider ülke olma hedefiyle 31 Mart'ı istikrar için iyi değerlendirelim."

Bakan Koca konuşmasının ardından seçim bürosunun açılış kurdelesini keserek, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Bakan sağlık seçim

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