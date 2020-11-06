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Bakan Koca: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 22:46 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un yayıldığına vurgu yaparak, "Ertelenmesi mümkün seyahatleri erteleyin, gün içinde hareketliliğinizi sınırlandırın" dedi.

Bakan Koca: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"COVID-19 yayılıyor. Ertelenmesi mümkün seyahatleri erteleyin. Gün içinde hareketliliğinizi sınırlandırın. Unutmayın: Vaka artışlarının başlıca nedeni, hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamaktır."

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