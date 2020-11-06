Bakan Koca: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"COVID-19 yayılıyor. Ertelenmesi mümkün seyahatleri erteleyin. Gün içinde hareketliliğinizi sınırlandırın. Unutmayın: Vaka artışlarının başlıca nedeni, hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamaktır."
COVID-19 yayılıyor. Ertelenmesi mümkün seyahatleri erteleyin. Gün içinde hareketliliğinizi sınırlandırın. Unutmayın: Vaka artışlarının başlıca nedeni, hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamaktır. pic.twitter.com/jvaoy5ZQqq— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 6, 2020