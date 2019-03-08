Bakan Koca: Şiddete uğrayan sağlık çalışanının ifadesi hastanede alınacak

Mehmet YİRUN/EDİRNE,(DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahretin Koca, sağlıkta şiddetle ilgili yeni bir düzenleme yapıldığını belirtirik, "Bu düzenlemede şikayete konu olmadan, bir kamu davası gibi görülerek failin yakalanması ve kolluk kuvvetlerince serbest, tutuklanma, serbest bırakılmaysa serbest bırakılmanın ancak o zaman mümkün olabileceğini belirten bir genelge. Ayrıca özellikle ifadelerinin de yerinde alınmasıyla ilgili yani sağlık çalışanın ifadesinin hastanede alınmasıyla ilgili de bir düzenleme."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de bakanlığıyla ilgili temaslarda bulunup, ambulans dağıtım törenine katıldı. Valiliği ziyaretinde Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından karşılanan Bakan Koca, aldığı brifingin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı yasanın çıktığını belirten Koca, şunları söyledi: "Sağlıkta şiddet maalesef son dönemde gündemde olan ve bizim asla hiçbir şekilde duymak istemediğimiz, kutsal bildiğimiz bu mesleği icra eden sağlık çalışanlarımıza şiddetin tasvip edilebilirliği mümkün olmaz. Bu çerçevede bakanlığımın ilk aylarında bu konuya fazla eğildim ve özellikle sağlıkta şiddetle ilgili bir yasa çalışması oldu. Bu yasayla ilgili de geçen 10 gün kadar önce İçişleri Bakanlığımızın da bir genelgesi yayımlandı. Yani bundan sonra kanun çerçevesinde uygulamanın nasıl olabilirliği ile ilgili bir düzenleme. Yani bu çerçevede olan düzenlemede şikayete konu olmadan failin yakalanması ve bir kamu davası gibi görülerek failin yakalanması ve kolluk kuvvetlerince serbest, tutuklanma, serbest bırakılmaysa serbest bırakılmanın ancak o zaman mümkün olabileceğini belirten bir genelge. Ayrıca özellikle ifadelerinin de yerinde alınmasıyla ilgili yani sağlık çalışanın ifadesinin hastanede alınmasıyla ilgili de bir düzenleme."