Bakan Koca: Şiddete uğrayan sağlık çalışanının ifadesi hastanede alınacak (2)

'ACİL İSTASYON SAYISI 3'TEN 19'A ÇIKTI' Edirne'nin ardından Kırklareli'ne geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı Vali Osman Bilgin karşıladı. Bakan Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Lüleburgaz'da 300 yataklı hastanemizin yüzde 80'i tamamlanmış durumda. Bu yılın haziran ayında teslimini yapacağız. Ayrıca Vize'de 52 yataklı olan hastanemizin gerçekleşme oranı yüzde 20'lere yakın, onu da aralık ayında teslim almak üzere ihalesi yapılmış durumda. Demirköy'de ise bir entegre hastanemiz var. Bu entegre hastanemizin de kabul işlemleri bugünlerde yapılıyor. 10 sağlık kuruluşumuzun da, plan ve proje çalışmaları devam etmekte. Bunun dışında bugün özellikle acil hizmetlerinde geldiğimiz düzeyi biliyorsunuz. Acil istasyon sayımız 3'ten 19'a çıktı. Bu süreçte son 16 yılda ambulans sayımızda 3'ten 41'e kadar çıkmış oldu. Biz bu dönemde bu yıl için 3 tane 4 çarpı 4 paletli ambulansımızın teslimini yaptık. Ayrıca 6 ambulans teslimini de Kırklareli'mize yapıyor olacağız. Yani 3'ten 50'ye çıkan bir ambulans sayımız olacak" diye konuştu. 'HELİKOPTER VE UÇAK AMBULANSI HİZMETLERİ ÜCRETSİZ' Bakan Koca, Kırklareli'ndeki ziyaretlerinden sonra Sağlık Bakanlığı tarafından Pınarhisar ilçesinde yaptırılan 30 yataklı Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Koca, sağlıkta büyük mesafeler alındığını ifade ederek, "Son 16 yıllık hizmet diliminde de acil sağlık hizmetlerinde de önemli bir mesafe aldık. 635 ambulanstan sayıyı 4 bin 910 ambulansa çıkardık. Yeni dönemde 800 ambulansın 400 tanesini teslim aldık ve bunların dağıtımına da başladık. Helikopter ve uçak ambulansı hizmetini bütün ülkede ücretsiz sunan bu anlamda hastadan hiçbir ücret almayan, yeri geldiğinde yurt dışından hasta vatandaşımızı getirme konusunda devrede olan çok önemli bir acil ambulans hizmetlerine de sahibiz. Bu çerçevede sağlık turizminde ambulansın ve hava ambulanslarının da ne kadar önemli olduğunu sizler takdir edersiniz. Bu hastanemizin şifa dağıtan bir hastane olmasını hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Bakan Koca, daha sonra 4 ambulansın teslimini yaptıktan sonra hastane çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

