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  4. Bakan Koca: Somali'de yaralanan 9 kişiyi ülkemize getiriyoruz

Bakan Koca: Somali'de yaralanan 9 kişiyi ülkemize getiriyoruz

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.01.2020 17:58 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz.

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz. Bu gece saat 23.00'te 9 sağlık personeli ile birlikte yola çıkacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçak, 9 yaralıyı alarak yarın Türkiye'ye dönecek" dedi.
Bakan Koca yaptığı yazılı açıklamasında, Cumartesi günü gerçekleşen saldırıda, 6’sı Türk toplam 17 kişinin yaralandığını söyledi. Patlamada yaralanan Somalililerin, TSK tarafından eğitilen ve Türk kafilesini korumak üzere olay yerinde görev yapan güvenlik güçlerinden oluştuğunu belirten Bakan Koca, "17 yaralının tamamı, patlamadan hemen sonra Mogadişu’daki tam teşekküllü Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanemize getirilerek tedavi altına alındı. 201 yataklı hastanemizde, genel cerrahi, beyin cerrahi, ortopedi ve travmatoloji dahil 22 branşta, 70’i Türk olmak üzere toplam 700 personel görev yapıyor. 6 Türk yaralıdan durumları iyi olan 3 vatandaşımız, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Diğer 3 vatandaşımızın ameliyatları gerçekleştirildi, tedavileri yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. 11 Somalili yaralıdan 5’i taburcu edildi; 2 kişinin serviste, durumu ağır olan 4’ünün ise yoğun bakımda takipleri yapılıyor" dedi.
Bakan Koca, saldırıyı tekrar lanetlediğini ifade ederek, "Dost ve kardeş Somali hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadığımızı ve bundan sonra da bırakmayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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