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Bakan Koca son durumu paylaştı! Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

22.10.2022 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Binali Yıldırım, bugün Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım" ifadelerini kullandı. Bakan Koca ayrıca, Şamil Ayrım'ın, vücudundaki kırıklar nedeniyle tedavi altında olduğunu ifade etti.

Bakan Koca son durumu paylaştı! Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a, saçlı derideki doku kaybı dolayısıyla başarılı bir doku nakli ameliyatı yapıldığını bildirdi.

"DOKU NAKLİ AMELİYATI BAŞARILI ŞEKİLDE YAPILDI"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım, bugün Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanı'mızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var." ifadelerini kullandı.

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Koca, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret ettikleri fotoğrafa da yer verdi.

"ŞAMİL AYRIM VÜCUDUNDAKİ KIRIKLAR SEBEBİYLE TEDAVİ ALTINDA"

Sosyal medya hesabından, aynı kazada yaralanan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Koca, "Azerbaycan'da Binali Yıldırım'la birlikte bulunduğu araçta trafik kazası geçiren milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım, vücudundaki bazı kırıklar sebebiyle Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altında. Genel durumu iyi. Tekrar 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu. (AA)

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