HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu! Prof. Dr. Yücel Sayman hayatını kaybetti

Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu! Prof. Dr. Yücel Sayman hayatını kaybetti

15.12.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Yücel Sayman, hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından Prof. Dr. Yücel Sayman'ın vefatı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Şahsiyetinde tecessüm eden değerler bakımından onu tanımış olmayı hep bir şans kabul ettim." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu! Prof. Dr. Yücel Sayman hayatını kaybetti

Eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Yücel Sayman, hayatını kaybetti.

Beyin kanseri tedavisi gören ve son dönemde durumu ağırlaşan 82 yaşındaki Yücel Sayman, bugün (15 Aralık 2021 Çarşamba) akşam üzeri hayatını kaybetti.

Eski İstanbul Barosu Başkanı olan Sayman için İstanbul Barosu önünde tören düzenleneceği belirtildi.

"HEP BİR ŞANS KABUL ETTİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından Prof. Dr. Yücel Sayman'ın vefatı dolayısıyla açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında, "Toplumumuza etkisiyle yaşayacağına inandığım aydınımız, hukuk insanı Prof. Dr. Yücel Sayman aramızdan ayrıldı. Şahsiyetinde tecessüm eden değerler bakımından onu tanımış olmayı hep bir şans kabul ettim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

YÜCEL SAYMAN KİMDİR?

Yücel Sayman, 1939 yılında Konya'da doğdu. 1957 yılında Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun oldu. 1962 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak çalışmaya başladı. 1969 yılında Fransa'nın Strasbourg şehrinde bulunan Strasbourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını yaptı. 1978 yılında doçent oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 'Devletler Özel Hukuku' Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1992 yılından bu yana Uluslararası Avukatlar Birliği Başkan Danışmanı sıfatıyla birliğin yönetim kurulu üyeliğini de yapan Yücel Sayman, 1996 yılında İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçildi. 1996-2002 seneleri arasında üç dönem İstanbul barosu başkanlığı yaptı.

Evrensel Gazetesi'nde bir dönem yazarlık yapan Sayman, burada bulunan yazılarını "Özgürlük Zamanı" adlı bir eserinde derledi.

Yücel Sayman, Hacer Gündoğdu evlidir. Can Sayman (d.1978) adında bir oğlu vardır.

Yücel Sayman, 3 Nisan 2013 tarihinde barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil İnsanlar listesine Marmara Bölgesi Temsilcisi olarak girdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...
PARTNER "Direniyorum" "Direniyorum"
Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı! Faciadan dönüldüYolcu otobüsü bariyerlere çarptı! Faciadan dönüldü
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette '3 bin 900 lira' iddiası

Asgari ücrette '3 bin 900 lira' iddiası

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

Rusya'ya gözdağı: Bedeli yüksek olur

Rusya'ya gözdağı: Bedeli yüksek olur

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.