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  4. Bakan Koca: "Şu an dünyada görülen Kovid-19 vakasının yarısı, yüzde 50'si Avrupa'da. Avrupa şu an pandeminin merkezi olmuş durumda ve önümüzdeki haftalarda bu giderek daha da artmış olacak."

Bakan Koca: "Şu an dünyada görülen Kovid-19 vakasının yarısı, yüzde 50'si Avrupa'da. Avrupa şu an pandeminin merkezi olmuş durumda ve önümüzdeki haftalarda bu giderek daha da artmış olacak."

BURSA HABERLERİ  | 23.10.2020 20:40 | Son Güncelleme

Bakan Koca: "Şu an dünyada görülen Kovid-19 vakasının yarısı, yüzde 50'si Avrupa'da. Avrupa şu an pandeminin merkezi olmuş durumda ve önümüzdeki haftalarda bu giderek daha da artmış olacak."


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