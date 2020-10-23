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Bakan Koca: "Şu an dünyada görülen Kovid-19 vakasının yarısı, yüzde 50'si Avrupa'da. Avrupa şu an pandeminin merkezi olmuş durumda ve önümüzdeki haftalarda bu giderek daha da artmış olacak."
Bakan Koca: "Şu an dünyada görülen Kovid-19 vakasının yarısı, yüzde 50'si Avrupa'da. Avrupa şu an pandeminin merkezi olmuş durumda ve önümüzdeki haftalarda bu giderek daha da artmış olacak."
BURSA
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23.10.2020 20:40 |
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Bakan Koca: "Şu an dünyada görülen Kovid-19 vakasının yarısı, yüzde 50'si Avrupa'da. Avrupa şu an pandeminin merkezi olmuş durumda ve önümüzdeki haftalarda bu giderek daha da artmış olacak."