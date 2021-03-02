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Bakan Koca: Tüm iller mavi olana kadar tedbirli olmalıyız

02.03.2021 22:24 | Son Güncelleme:
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Bakan Koca: Tüm iller mavi olana kadar tedbirli olmalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin tüm illerinin "mavi" (düşük riskli) olması için çalışacaklarını belirterek, "Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı." uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan illere göre Kovid-19 risk değerlendirme haritasını paylaşarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı."


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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Koronavirüs risk haritası

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