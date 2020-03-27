Bakan Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilin il sağlık müdürü ile telekonferans üzerinden bir toplantı yaptıklarını açıkladı.

'TÜM İLLERİMİZDE TAYAKKUZ HALİNDEYİZ'



Bakan Koca açıklamasında “Ülkemizin 81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz” ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZİN 81 İLİNİN İL SAĞLIK MÜDÜRÜYLE dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz. pic.twitter.com/MShkQITa0T — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 27, 2020



