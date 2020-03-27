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Bakan Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 09:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 81 ilin il sağlık müdürü ile telekonferans üzerinden yapılan toplantıyla ilgili "Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz." açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilin il sağlık müdürü ile telekonferans üzerinden bir toplantı yaptıklarını açıkladı.

'TÜM İLLERİMİZDE TAYAKKUZ HALİNDEYİZ'

Bakan Koca açıklamasında “Ülkemizin 81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs

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