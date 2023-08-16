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Bakan Koca: Türk Dünyası Acil Medikal Kurtarma Birimi'nin hayata geçirilmesi son derece önemli

16.08.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özbekistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Toplantısı'nın açılışına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada yaptığı açıklamada "Türk Dünyası Acil Medikal Kurtarma Birimi'nin hayata geçirilmesini son derece önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Bakan Koca: Türk Dünyası Acil Medikal Kurtarma Birimi'nin hayata geçirilmesi son derece önemli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Toplantısı'nın açılışına katıldı.

Bakan Koca konuşmasına, "Biz, Ayasofya ile güzelliğine ayrı bir güzellik katan İstanbul'uz, Hazar Denizi'nin rüzgarının serinlettiği Bakü'yüz, Ulukayın ağacını sembol eden Bayterek'in gölgesindeki Astana'yız, Tanrı Dağları'nın heybetini yansıtan Bişkek'iz, Türk- İslam medeniyetinin kültür başkenti Semerkant'ız. Kültürümüzü ilmek ilmek halısına dokuduğu Aşkabat'ız, Tuna Nehri'nin şehirleri birleştirdiği Budapeşte'yiz, Akdeniz'in ortasında açan çiçek Lefkoşa'yız. Biz, binlerce yıllık geçmişi ile beş bin yıllık bir halıya bağdaş kurmuş ulu bir çınarın dallarıyız." ifadeleriyle başladı.

"DÜNYA MEDENİYETİNE YÖN VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk vatandaşlarının selamlarını ileten Koca, "Bizler, Türkistan coğrafyasının çetin şartlarında, önce bölgemize sonrasında tüm dünyaya bilim ve medeniyet alanlarında yön vermiş aynı ataların torunlarıyız. Nasıl ki binlerce yıl önce bu topraklardan canlanıp vücut bulan asil bir milletin fertleri olarak tarihe yön vermiş isek bugün de aynı aşk ve düşünce ile yine yan yana, kol kola dünya medeniyetine yön vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Toplantısı'nın geçen yıl Türkiye'de yapıldığını anımsatan Koca, bu yıl Semerkant'ta gerçekleştirilen toplantıya katılmaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk-İslam medeniyetinin sarsılmaz temelini oluşturan sahabelerin, İmam Buhari'nin, İmam Maturidi'nin, İmam Tırmizi'nin, Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinin manevi sıcaklığını ruhumuzda hissetmek, bizlere derin bir huzur veriyor.

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Ülkelerimiz ve vatandaşlarımız arasındaki kardeşliğin ne kadar içten ve samimi olduğunu, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'de meydana gelen ve 11 şehrimizi etkileyen 'asrın depremi' olarak isimlendirdiğimiz zor günlerimizde bir kez daha yakından hissettik. Olayın vuku bulmasından hemen sonra gerek telefon ile arayarak gerek kurtarma ekibi, sahra hastanesi, sağlık personeli, ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz, temel ihtiyaç malzemeleri göndererek gerekse dualarında bizlere yer vererek acımızı yakından hisseden tüm kardeşlerime ülkem adına bir kez daha şükranlarımı arz etmek istiyorum."

"TÜRK DÜNYASI ACİL MEDİKAL KURTARMA BİRİMİ'NİN HAYATA GEÇİRİLMESİ SON DERECE ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 16 Mart 2023'te Ankara'da "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" teması altında önemli bir zirve gerçekleştirildiğini hatırlatan Koca, zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev,
Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dönem Başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'in katılım sağladığını söyledi.

Koca, "Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Bildirisi"nde yer alan üye ve gözlemci devletlerin, "ulusal tıbbi kurtarma ekipleri arasında işbirliğini güçlendirmeye ve ortak kapasite geliştirme faaliyetlerinde bulunmaya hazır olduklarını" ifade etmelerinin, sağlık bakanlarına yeni bir misyon yüklediği değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Türk Dünyası Acil Medikal Kurtarma Birimi'nin hayata geçirilmesini son derece önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu kapsamda her türlü ulaşım, konaklama, eğitim ve diğer masrafları ülkemizce karşılanmak üzere Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerden ilk etapta üçer kişinin katılım sağlayacağı eğitici eğitimi programını 9-17 Eylül 2023 tarihleri arasında İzmir Urla Afet ve Simülasyon Eğitim Merkezi’nde düzenlemeyi planlıyoruz."

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak, başta kısa süreli mesleki kapasite eğitimleri olmak üzere her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurgulayan Koca, var olan potansiyeli daha da ileriye götürmek için hem bilimsel hem de karşılıklı sağlık pazar payını artıracak ticari aktiviteler olmak üzere daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade etti. Koca, "Tüm bu konuların takibi için Bakanlığım Uluslararası İlişkiler Bölümü sizlerle temas halinde olmaya ve yoğun mesai harcamaya devam edeceklerdir." dedi.

İKİ ÖNEMLİ ETKİNLİK AYNI ANDA DÜZENLENİYOR

Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Toplantısı ile Sağlık İş Forumu ve Fuarının aynı anda düzenlenmesi için yaklaşık 4 aydır yoğun mesai harcayan Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği ile Özbekistan ve Türkiye Sağlık bakanlıkları çalışanlarına teşekkür eden Koca, Özbekistan Sağlık Bakanı Amrillah İnayetov'a da misafirperverlikleri için şükranlarını sundu.

Konuşmasının sonunda, toplantıların ve Sağlık İş Forumu'nun başarılı geçmesini dileyen ve Türk yurtlarını selamlayan Koca, şunları kaydetti:

"Selam olsun azadlığa erişmiş Karabağ'a, Şuşa'ya, can Azerbaycan'a, selam olsun Manas destanının toprakları Kırgızistan'a, selam olsun Hoca Ahmet Yesevi'nin ocağı Kazakistan'a, selam olsun sahabeler, alimler, evliyalar yurdu Özbekistan'a, selam olsun iki kıtayı birleştiren Türkiye'ye, selam olsun 'Türk'ün Kanadı' Ahal Teke'nin dörtnala koştuğu Türkmenistan'a, selam olsun Gül Baba'nın ışık verdiği Macaristan'a, selam olsun barışın ve özgürlüğün sembolü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, selam olsun Kul Şerif Camii ile taçlanan Tataristan'a, selam olsun Balkanlara, nice Türk yurtlarına."

(AA)

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