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  4. Bakan Koca Türkiye'de uygulanan toplam aşının 47 milyonu geçtiğini duyurdu

Bakan Koca Türkiye'de uygulanan toplam aşının 47 milyonu geçtiğini duyurdu

27.06.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs aşısının 47 milyon dozu geçtiğini açıkladı.

Bakan Koca Türkiye'de uygulanan toplam aşının 47 milyonu geçtiğini duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan toplam Kovid-19 aşı sayısının saat 18.10 itibarıyla 47 milyon dozu geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 18.10’da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun %54’ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda" ifadelerini kullandı.


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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
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