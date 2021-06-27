Bakan Koca Türkiye'de uygulanan toplam aşının 47 milyonu geçtiğini duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan toplam Kovid-19 aşı sayısının saat 18.10 itibarıyla 47 milyon dozu geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 18.10’da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun %54’ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda" ifadelerini kullandı.

Saat 18.10’da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun %54’ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 27, 2021



