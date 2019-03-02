Bakan Koca: Türkiye'nin aşılama oranı yüzde 96

Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye, dünyada, en yaygın devlet eliyle aşılama yapan ülkelerden birisi, 13 hastalığa karşı aşılama yapıyor. Toplam ortalama aşılama oranı ise yüzde 96" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığıyla ilgili incelemelerde bulunmak ve ambulans teslim törenine katılmak için geldiği Tekirdağ'da Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül tarafından karşılandı. Valilik özel defterini imzalayan Bakan Koca, daha sonra kendisine verilen brifinge katıldı. Valilik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, 'Dünyada kızamık salgını var mı?" sorusu üzerine Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yoğun bir kızamık salgını olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünyada en yaygın aşılama yapan ülkelerden biri olduğunu belirten Koca, şöyle dedi:

"Türkiye, dünyada en yaygın devlet eliyle aşılama yapan ülkelerden birisi, 13 hastalığa karşı aşılama yapıyor. Toplam ortalama aşılama oranı ise yüzde 96. Tekirdağ'da bu oran yüzde 99. Son dönemde özellikle Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yoğun bir kızamık salgını olduğunu biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirttiğine göre geçen yılki kızamık sayısı 82 bin 560 kişi. Bu sayı 2016 yılına göre 15 kat, 2017'ye göre 3 kart artmış. Ülkemiz doğu ile batı güzergahının merkezinde olmasına rağmen biz Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'nın etkilendiği gibi etkilenmedik. Biz bu çerçevede, özellikle göçmenlerde olmak üzere yoğun bir aşılama yapıyoruz. Bu anlamda yurt dışından gelen kişi, kızamık geçiren kişiler, il dışında bile olsa mutlaka aşılama yapıyoruz. Daha sıkı takip ediyoruz."

Kızamık hastalığının önlenebilir olduğunu, ifade eden Koca, "Önlenebilirlik biri bebeklikte iki aşıyla mümkün. Birinci aşı konusunda aileler genelde hassas. Okul döneminde yapılan aşıya hassasiyet ilk aşılamayla aynı oranda değil. Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştük, okullardaki aşılama uygulamasının daha etkin ve mutlaka yapılması konusunda gayret gösteriyoruz" dedi.

'DİYALİZ TEKNİKERLERİ SORUNU ÇÖZÜLDÜ'

Diyaliz teknikerleri ile ilgili olarak çıkan yönetmelik ile ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelikle, teknikerlerin istihdam noktasında yaşadıkları sorun çözüldü. Böylece diyaliz teknikerlerinin önünü açıyoruz. Tabi ki sertifikası olanların endişeye kapılmasına gerek yok. Bu çerçevede, sertifikası olan kişiler de işlerine devam ediyor olacak. Ama bundan sonraki süreçte diyaliz teknikerleri buralarda çalışıyor olacak. Ayrıca bu yönetmelik ile önemli gördüğümüz Türkiye Diyaliz Veri Sistemi oluşturuyoruz. Bu, yapılacak bilimsel çalışmalara da zemin oluşturacak" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ'ın dört ilçesine gönderilecek olan 4 adet ambulansın teslim törenine katıldı. Koca, daha sonra yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında giderek, incelemelerde bulundu.