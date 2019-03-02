Bakan Koca: Türkiye'nin aşılama oranı yüzde 96

Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye, dünyada, en yaygın devlet eliyle aşılama yapan ülkelerden birisi, 13 hastalığa karşı aşılama yapıyor. Toplam ortalama aşılama oranı ise yüzde 96" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığıyla ilgili incelemelerde bulunmak ve ambulans teslim törenine katılmak için geldiği Tekirdağ'da Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül tarafından karşılandı. Valilik özel defterini imzalayan Bakan Koca, daha sonra kendisine verilen brifinge katıldı. Valilik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, 'Dünyada kızamık salgını var mı?" sorusu üzerine Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yoğun bir kızamık salgını olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünyada en yaygın aşılama yapan ülkelerden biri olduğunu belirten Koca, şöyle dedi:

"Türkiye, dünyada en yaygın devlet eliyle aşılama yapan ülkelerden birisi, 13 hastalığa karşı aşılama yapıyor. Toplam ortalama aşılama oranı ise yüzde 96. Tekirdağ'da bu oran yüzde 99. Son dönemde özellikle Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yoğun bir kızamık salgını olduğunu biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirttiğine göre geçen yılki kızamık sayısı 82 bin 560 kişi. Bu sayı 2016 yılına göre 15 kat, 2017'ye göre 3 kart artmış. Ülkemiz doğu ile batı güzergahının merkezinde olmasına rağmen biz Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'nın etkilendiği gibi etkilenmedik. Biz bu çerçevede, özellikle göçmenlerde olmak üzere yoğun bir aşılama yapıyoruz. Bu anlamda yurt dışından gelen kişi, kızamık geçiren kişiler, il dışında bile olsa mutlaka aşılama yapıyoruz. Daha sıkı takip ediyoruz."