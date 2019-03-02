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Bakan Koca: Türkiye'nin aşılama oranı yüzde 96 (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 19:49 | Son Güncelleme

'MUTLAKA SANDIĞA GİDELİM' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan ile merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel'in Hürriyet Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışına katıldı.

Bakan Koca: Türkiye'nin aşılama oranı yüzde 96 (2)

'MUTLAKA SANDIĞA GİDELİM'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan ile merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel'in Hürriyet Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışına katıldı. Seçimlere günler kaldığını ve seçimin ülke geleceği için önemli olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Bu seçimin Cumhur İttifakı'yla birlik ve beraberlik içinde, bu coğrafyadan ümidi olanlar için de güçlü lider ülke olmayı perçinleyecek seçim olduğunu unutmayalım. Bu süreçte sandığa gitmemezlik asla yapmayalım. Oyumuzu kutsal bilip, oyumuzun sorumluluğunun gereğini yapmayı ihmal etmeyelim. 31 Mart'ın yeni dönemde dostlarımızı sevindiren, düşmanlarımızı üzen bir seçim olmasını diliyorum" dedi.
'HAZİRAN 2019'DA TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ HİZMETE GİRECEKTİR'
Şehir hastanelerinin önemli olduğunu belirten Koca, "Biz sağlıkta 82 milyon vatandaşımıza, adil, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti vermeyi hedefledik. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Şehir hastaneleri bölgenin sağlık üstleri olacak. Üniversite ile işbirliği içerisinde sadece hizmette değil, eğitim ve araştırmada da söz sahibi olacak şehir hastaneleri yapıyoruz. Tekirdağ Şehir Hastanesi de 2019 yılının Haziran ayında tamamlanarak hizmete girecektir. Ben bu seçim bürosunun her iki adayımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
Bakan Koca, akşam yemeğinin ardından Tekirdağ'dan ayrıldı.

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Bakan Koca: Türkiye'nin aşılama oranı yüzde 96 (2)Bakan Koca: Türkiye'nin aşılama oranı yüzde 96 (2)Bakan Koca: Türkiye'nin aşılama oranı yüzde 96 (2)Bakan Koca: Türkiye'nin aşılama oranı yüzde 96 (2)

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