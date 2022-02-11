Bakan Koca açıkladı! İşte Uzaktan Sağlık Hizmeti'nin (USH) detayları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni hayata geçirilen Uzaktan Sağlık Hizmeti (USH) ile ilgili detayları sosyal medya üzerinden açıkladı.

İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları:

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ ALTYAPISI

Hizmetlerin sunumunda, Sağlık Bakanlığınca üretilen veya tescil edilerek kullanılması onaylanan yazılı, sesli veya görüntülü iletişime imkân sağlayan Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi yazılımı kullanılacak. Tüm standartlar Bakanlıkça belirlenecek.

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAPSAM

Kişinin tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilecek, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilecek, tıbbi danışmanlık verilebilecek. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna bizzat müracaat etmesi önerilecek.

Takip için bazı klinik parametreler değerlendirilebilecek, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilecek. Sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmet verilebilecek. Riski olan veya ileri yaştaki kişilerin çok yönlü takibi yapılabilecek.

