Bakan Koca uyardı: Muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vatandaşlara aşı çağrısında bulundu. Bakan Koca açıklamasında koronavirüs kurallarına uyulmaması durumunda ve aşı yaptırılmadığı taktirde daha yüksek vaka sayılarına ulaşılacağını belirtti.

"AŞIYLA KONTROLÜ ELE ALALIM"

Bakan Koca'nın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"%63’ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. ZAYIF NOKTAMIZ, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım.

%63’ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. ZAYIF NOKTAMIZ, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021

"MUHTEMELEN DAHA YÜKSEK BİR SAYIYLA KARŞILACAĞIZ"

Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım."

Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021



