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  4. Bakan Koca uyardı: Tedbiri elden bırakmayın

Bakan Koca uyardı: Tedbiri elden bırakmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 23:44 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında tedbirleri elden bırakmamak adına vatandaşlara videolu uyarıda bulundu. Maske ve sosyal mesafenin altını çizen Bakan Koca "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" dedi.

Bakan Koca uyardı: Tedbiri elden bırakmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. #riskigörün"


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