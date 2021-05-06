Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum.

5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum. pic.twitter.com/EazSHOUICe — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 6, 2021

Bakan Koca, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars" ifadelerini kullanmıştı.





