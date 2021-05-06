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  4. Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

06.05.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı. Koca, "5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum." dedi.

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum.

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Bakan Koca, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars" ifadelerini kullanmıştı.

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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca

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