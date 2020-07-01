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Bakan Koca vakaların yüzde 53'ünün İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 22:20 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından toplam vakaların yüzde 53'ünün İstanbul'da tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından İstanbul'daki en riskli ilçeler merak konusu oldu. İşte kentte vakaların en yoğun olduğu ilçeler...

Bakan Koca vakaların yüzde 53'ünün İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine giren Türkiye'de vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı süre zarfında 700'lere kadar düşen vaka sayısı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasının ardından yeniden binin üzerine çıktı. Salgının ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana en çok vaka ise İstanbul'da tespit edildi.

VAKALARIN YÜZDE 53,74'Ü İSTANBUL'DA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından İstanbul'daki son duruma dikkat çekti. Bakan Koca, koronavirüs vakalarının yüzde 53,74'ünün İstanbul'da tespit edildiğini açıkladı. Fahrettin Koca'nın söz konusu açıklamasının ardından ise İstanbul'daki en riskli ilçeler ise merak konusu oldu.

İSTANBUL'UN YOĞUNLUK HARİTASI GÜNCELLENDİ

Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" uygulamasında İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.

İşte İstanbul'un en riskli ilçeleri:

BAĞCILAR

1

BAHÇELİEVLER

2

ESENLER

3

FATİH

4

GAZİOSMANPAŞA

5

GÜNGÖREN

6

SULTANBEYLİ

7

ZEYTİNBURNU

8


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