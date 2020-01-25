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  4. Bakan Koca: “Vatandaşlarımız 184’ten yakınlarına ulaşabilirler”

Bakan Koca: “Vatandaşlarımız 184’ten yakınlarına ulaşabilirler”

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 03:29 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili, vatandaşların yakınlarına ulaşmak için 184 hattını arayarak bilgi alabileceklerini söyledi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili vatandaşların yakınları hakkında bilgi almalarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bakan Koca: “Vatandaşlarımız 184’ten yakınlarına ulaşabilirler”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili, vatandaşların yakınlarına ulaşmak için 184 hattını arayarak bilgi alabileceklerini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili vatandaşların yakınları hakkında bilgi almalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımız, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için Sağlık Bakanlığı 184 SABİM Hattımızı arayarak gerekli bilgiyi alabilir” ifadelerine yer verdi.

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