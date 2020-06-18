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Bakan Koca vefat oranı en yüksek il olarak açıklamıştı! Gümüşhane'de büyük panik

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 18:09 | Son Güncelleme

Türkiye’de koronavirüs vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu açıklanan Gümüşhane’de vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kurallarına daha çok uymaya başladı.

Bakan Koca vefat oranı en yüksek il olarak açıklamıştı! Gümüşhane'de büyük panik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek ilin Gümüşhane olduğunu açıkladı. Gümüşhaneliler, açıklanan bu istatistik bilginin ardından maske ve sosyal mesafe kurallarına daha fazla riayet ettiği gözlendi. Kentte vatandaşlar, cadde ve sokaklarda koronavirüs tedbirlerine uyuyor, maskelerini takarak sosyal mesafeye dikkat ediyor. Caddelerde güvenlik güçleri, resmi araçlardan sürekli maske ve sosyal mesafe anonsu yapıyor, cami hoparlörlerinden de günün belirli saatlerinde uyarılar peş peşe geliyor.

‘HERKES ÇOK TEDİRGİN’

Sokakların çok kalabalık olduğunu ifade eden Mehmet Ali Demet, “Genel olarak vatandaşlar kurallara uyuyor. Vaka sayısı azdı. Kurallara uymayan da oluyor. Herkesin kurallara uyması lazım. Bu artışın nedeni de insanlar rehavete kapılmış olabilir. Gurbetçiler de gelmeye başladı, onlar da bulaştırmış olabilir” dedi.

Vatandaşların genel olarak kurallara uyduğunu belirten Mustafa Ünlü de “Allah’ın verdiği canı ancak Allah alır. Son zamanlarda il dışından çok gelen oldu. Bu zamana kadar Gümüşhane’de çok vaka olmamıştı” diye konuştu.

"ÇOK CİDDİ BİR HASTALIK"

İl dışından gelen kişilerin vaka sayısında artışına neden olduğunu iddia eden Cemil Ülker, “Herkesin kurallara uyması lazım. Bu koronavirüs çok ciddi bir hastalık. Şu maskeyi takmak çok kolay değil, ancak herkesin takması gerekiyor, herkesin duyarlı olması lazım. Bakan Koca’nın açıklamasından sonra maske takan kişi sayısında artış var gibi, herkes çok tedirgin” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane’de üniversite okuyan Kübra Bak, “3 gün önce Gümüşhane’ye geldim. Burada herkesin kurallara uyduğunu düşünüyorum. Seyahat kısıtlaması kaldırılınca vatandaşlar Gümüşhane’ye geldi, o kişiler bulaştırmış olabilir” dedi.

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