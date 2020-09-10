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  4. Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı

Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 21:27 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya AK Parti milletvekili Cemil Yaman, oğlu için düzenlediği 1500 kişilik nikah töreni soruldu. "Herkes tedbirlere uymak zorunluluğu hissediyor olmalı" diyen Koca, "Çünkü hiç kimsenin pandemiyle mücadelede dışarıda kalmaya hakkı olamaz. Sorumluluk sahibi olan kişilerin daha çok örnek olması kanaatindeyim" dedi.

Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlu için düzenlediği 1500 kişilik nikah töreni soruldu. Koca, "Herkes tedbirlere uymak zorunluluğu hissediyor olmalı. Çünkü hiç kimsenin pandemiyle mücadelede dışarıda kalmaya hakkı olamaz. Özellikle sorumluluk sahibi olan kişilerin, bu milletvekili de olabilir, bürokrat da olabilir, yönetici de olabilir, daha ciddi anlamda sorumluluğun gereğini yapıyor olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"KİMSENİN PANDEMİYLE MÜCADELEDE DIŞARIDA KALMAYA HAKKI YOK"

Herkesin tedbirlere uyması gerektiğini dile getiren Koca, şu yanıtını verdi: "Herkes tedbirlere uymak zorunluluğu hissediyor olmalı. Çünkü hiç kimsenin pandemiyle mücadelede dışarıda kalmaya hakkı olamaz. Özellikle sorumluluk sahibi olan kişilerin, bu milletvekili de olabilir, bürokrat da olabilir, yönetici de olabilir, daha ciddi anlamda sorumluluğun gereğini yapıyor olması gerektiğini düşünüyorum. Yani insandan insana geçen, salgını giderek daha da arttırabilecek olan mekanların, ortamların oluşturulmaması, bu noktada sorumluluk sahibi olan kişilerin daha çok örnek olması kanaatindeyim. Dolayısıyla herkesin üzerine düşen sorumluluğun gereğini yaparak bu salgınla mücadelede yer alması gerektiği kanaatindeyim."

NE OLMUŞTU?

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, oğlu Hüseyin Yaman'a Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde nikah adı altında bin 500 davetlinin katıldığı görkemli bir düğün yaptı. Korona tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen böyle bir düğün yapan Yaman, pişman olmadığını belirterek "Uzaktan gelen misafirlerimiz olduğu için yemek ikramı da yaptık. (Gülerek) Ben Ağrılıyım, yapmasan, 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler" ifadelerini kullanmıştı.

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