HABER

Bakan Koca, yazar Nuri Pakdil'i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:20 | Son Güncelleme

  SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden yazar Nuri Pakdil'i ziyaret etti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden yazar Nuri Pakdil'i ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil'in, 10 Haziran'da ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi. Burada kalça kırığı operasyonu geçiren Pakdil'in, sonrasında solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alındığı hatırlatıldı. Bakan Koca'nın, ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiği Pakdil'in sağlık durumuyla ilgili de "Solunum sıkıntısı ve destek tedavisi devam eden Pakdil’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ziyaretten görüntü

Haber-Kamera: ANKARA, (DHA)-

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Talha ışığı gördüTalha ışığı gördü
Duruşmadaki o iddialarla ilgili Valilik'ten flaş açıklama! Duruşmadaki o iddialarla ilgili Valilik'ten flaş açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ Valiliği'nden Çorlu'da görülen tren kazası duruşmasıyla ilgili açıklama

Duruşmadaki o iddialarla ilgili Valilik'ten flaş açıklama!

Zehir taciri evinde yakalandı!

Evde basıldı! Utancından yüzünü bile göstermedi

Sivas'ta adliyeden kaçan Duygu Ceylan otogarda yakalandı!

Herkesi atlattığını düşündü! Orada yakalandı

Son dakika! Aladağ'daki yurt yangını davasında karar!

Aladağ'daki yurt yangını davasında karar!

Fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez,: Sardes Antik Kenti

İşte fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi

Ramazan Öksüz cinayeti sonrası Bozcaada Belediyesi'nden son dakika kararı

Ramazan Öksüz cinayeti sonrası flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.