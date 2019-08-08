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Bakan Koca, yengesinin cenazesine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2019 14:00 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, geçirdiği beyin kanaması sonrası tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden amcasının eşi Zeliha Koca’nın cenazesine katıldı.

Bakan Koca, yengesinin cenazesine katıldı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, geçirdiği beyin kanaması sonrası tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden amcasının eşi Zeliha Koca’nın cenazesine katıldı.
Temmuz ayında beyin kanaması geçirince Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın amcasının eşi Zeliha Koca, yaşamını yitirdi. Koca için Ömeranlı Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Konya’nın Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi'ne gelen Bakan Fahrettin Koca da cenazeye katıldı. Zeliha Koca’nın cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Cenazenin ardından ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Koca, Ankara'ya döndü.

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