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Bakan Koca "Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum" diyerek duyurdu

25.11.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevindirici olan yeni bir müjdeyi vermek istiyorum" diyerek proje çalışmaları tamamlanan 50 bin metre kare büyüklüğünde olan aşı ARGE üretim merkezinin önümüzdeki günlerde ihalesinin yapılacağını duyurdu. Öte yandan Bakan Koca, "700 dolar olan ilacın 30-35 kat oranında daha az maliyetle olan ilacı 3-4 hafta içinde vatandaşla buluşturacağız. Bu da üçüncü müjde olsun." dedi.

Bakan Koca "Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum" diyerek duyurdu

Bakan Koca yaptığı açıklamada "TURKOVAC aşımızın acil kullanım onayına başvurduğumuzu söylemiştim. Şimdi yine sevindirici olan yeni bir müjdeyi vermek istiyorum. Özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metre kare büyüklüğünde olan aşı ARGE üretim merkezimizi önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Dünyanın bu alandaki en gelişmiş ünite merkezinin inşaatını gelecek yıl sonunda bitirmek istiyoruz. Dünyada bu anlamda bu altyapıyla bu büyüklükte ikinci bir yer olmadığını tahmin ediyorum." dedi.

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"BU DA ÜÇÜNCÜ MÜJDE OLSUN"

Bakan Koca açıklamasında "(Molnupiravir) 700 dolar olan ilacın 30-35 kat oranında daha az maliyetle olan ilacı 3-4 hafta içinde vatandaşla buluşturacağız. Bu da üçüncü müjde olsun. 40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak." ifadelerini kullandı.

SMA TARAMASI

Bakan Koca, her doğan bebeğe yıl bitmeden tarama yapmaya başlanacağını ve evlilik öncesi SMA taramalarının zorunlu hale getirileceğini aktardı.

TORBA YASA TEKLİFİ

Koca, Torba Yasa Teklifi ile ilgili olarak "Mesai sonrası çalışmanın isteğe bağlı olarak geri getirilmesi ve emeklilik için iyi bir düzeltme yapılması gerektiği kanaatindeyim." dedi.

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI

Açıklamasında Bakan Koca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili olarak "Dershanelerdeki küçük nüanslar ile farklılık oluşturulmasının önüne geçilmesi kanaatindeyim ve bu yüzden çekirdek müfredattan sorular sorulması, okul puanı ve yaptığı hizmet esas alınarak bir hizmet puanının da buna ilave edilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
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