HABER

Bakan Koca: Yeni Zelanda'da yaralanan 3 Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 17:59 | Son Güncelleme

'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN DEVAM ETTİĞİ DÖNEMİ YAŞAYACAĞIZ' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erbaa ilçesinde, 2016 yılında yapımına başlanan Erbaa Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.

Bakan Koca: Yeni Zelanda'da yaralanan 3 Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz (2)

'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN DEVAM ETTİĞİ DÖNEMİ YAŞAYACAĞIZ'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erbaa ilçesinde, 2016 yılında yapımına başlanan Erbaa Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Koca, açılışta yaptığı konuşmasında "Özellikle yeni dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yeni bir hükümet sistemi. Bu hükümet sistemini eski sistemin kodlarını öteleyen, daha pratik düşünen, sonuç odaklı bir icraat dönemi olarak görüyoruz. Ve önümüzdeki dönem, 31 Mart'an sonra 2023 yılına kadar yani 4,5 yıla yakın seçimin olmadığı ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devam ettiği bir dönemi yaşıyor olacağız. Bu icraat dönemi son derece önemli. Bu anlamda özellikle yerel yönetimler, merkezi hükümet ile sinerji içerisinde olup, daha güçlü icraatları gerçekleştirmek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Koca, protokol üyeleri ile hastane binasını gezdi.
28 bin 655 metrekare kapalı alan üzerine kurulan 150 yataklı hastanede 57 poliklinik, 17 yoğun bakım ünitesi ve 6 ameliyathane bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

Bakan Koca: Yeni Zelanda'da yaralanan 3 Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz (2)Bakan Koca: Yeni Zelanda'da yaralanan 3 Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz (2)Bakan Koca: Yeni Zelanda'da yaralanan 3 Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz (2)Bakan Koca: Yeni Zelanda'da yaralanan 3 Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz (2)

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ekinci: Esenyurt kaplıcaları uluslararası turizmin merkezi olacakAK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ekinci: Esenyurt kaplıcaları uluslararası turizmin merkezi olacak
Özhaseki: HDP'nin yönetimde mutlaka işe el koyacağının işaretidir (3)Özhaseki: HDP'nin yönetimde mutlaka işe el koyacağının işaretidir (3)

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Son dakika: Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.