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Bakan Koca'yı karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı!

05.05.2023 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da kurulan konteyner kenti ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuşan bir depremzede gözyaşlarına hakim olamadı. Depremzede, “Umarım sizlerle devam ederiz. Çünkü siz olmazsanız, AK Parti olmazsa biz burada unutulacağız” dedi.

Bakan Koca'yı karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antakya merkezde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan konteyner kenti ziyaret etti. Yemek tırında eline kepçeyi alarak kazan başına geçen Bakan Koca, depremzedelere yemek ikram etti. Depremzedeler ile ikili görüşmeler yapan Sağlık Bakanı Koca, konteynerleri ziyaret etti. Vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyen Koca, daha sonra İskenderun, Defne ve Antakya’da hastane inşaatlarında incelemelerde bulundu.

'BİZ BURADA UNUTULACAĞIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuşan depremzede kadın, gözyaşlarına hakim olamadı. Tüm bakanların deprem bölgesine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden depremzede şu ifadeleri kullandı:

“Depremin ilk gününden beri bizi yalnız bırakmadınız. Sizi bire bir takip ettik. Çok büyük kayıplarımız var. Birinci derece yakınlarımızı kaybettik ama biz sizi Hatay ve çevresinde görmekten büyük gurur duyuyoruz. Size ve Süleyman Bakanıma teşekkür ediyorum. Tüm bakanlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeğinize yüreğinize sağlık. Başarılar diliyoruz. Umarım sizlerle devam ederiz. Çünkü siz olmazsanız, AK Parti olmazsa biz burada unutulacağız. Bunu biliyoruz.” (İHA)

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Fahrettin Koca

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