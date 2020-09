Bakan Koca: Yitirmekten korktuğumuz ağır hasta sayılarımız da yükselişe geçmiş durumda

Kamuda esnek çalışma uygulamasına geçildiği ve evden çalışmanın özendirildiği bu dönemde, gündüz ve gece göreve devam eden, aylardır evine gidemeyen, çocuğunu, eşini kucaklayamayan doktorların hemşirelerin ve her düzeyde sağlık personelinin varlığına dikkati çeken Koca, vatandaşların şüpheli vakalardan uzak durması gerektiğini ifade etti. Koca, sağlık çalışanlarının bütün mesailerini bulaşıcı hastalık taşıyan hastalarla geçirdiğini vurguladı.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının yoğun mesaiyle geceyi gündüze, gündüzü geceye devşirdiğini, kaderin mutsuz yüzü ile tanışmış insanların mutlu edilmesi uğruna kendi mutluluklarını feda edebildiğini ifade etti.

"UNUTULAN HER MASKE ONLARCA CAN YAKMAKTADIR"

"Mesafeyi gözetmeyen kalabalıklar, kalabalık içine atılan her adım, unutulan her maske, ihmal edilen her tedbir, bir değil, onlarca can yakmaktadır." diyen Koca, bu durumun mücadele gücünü kırdığını, pandemi ile mücadeleyi zorlaştırdığını aktardı. Koca, vatandaşlardan tedbirlere hassasiyetle uymalarını istedi.

Diyarbakır'da dün bölge toplantısı yaptıklarını anımsatan Koca, "Aldığımız tedbirlerle kısa sürede Diyarbakır'da vaka sayısı yüzde 49, Şanlıurfa'da yüzde 34, Mardin'de yüzde 47, Şırnak'ta yüzde 42, Siirt'te yüzde 37, Batman'da yüzde 56 oranında azaldı. Salgının üstesinden gelmek bizim elimizde." değerlendirmesinde bulundu.