Bakan Koca'dan Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Çakmak'a başsağlığı telefonu

ANKARA, (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen annesi Sultan Çakmak'ı kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak, taziyelerini iletti. Bakan Koca, Tokat Devlet Hastanesi'nin başhekimiyle de görüşüp, tedavisi sürdürülen baba Ömer Çakmak'ın sağlık durumuyla ilgili de bilgi aldı.

Ampute Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde yaşayan anne- babası, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi. Anne Sultan Çakmak, hayatını kaybederken, baba Ömer Çakmak ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nin yoğun bakımında tedaviye alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osman Çakmak'ı telefonla arayarak, başsağlığı diledi. Milli sporcuya sabır dileyen ve acısını paylaştıklarını kaydeden Bakan Koca, baba Ömer Çakmak'ın tedavisini ise yakından takip ettiklerini söyledi. Bakan Koca, Osman Çakmak'a, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu, kan gazlarının düzeldiğini, şuurunun açılmaya başladığını ve solunum cihazından ayrılmış olduğunu söyleyerek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

