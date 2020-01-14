Bakan Koca’dan anestezi iddialarına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil” dedi.

Bakan Koca, Isparta Şehir Hastanesi’nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan hastalardan birinin anestezi ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği iddialarına yanıt verdi. Anestezi ilacının bazı serileriyle ilgili İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından iki hafta önce bir duyuru yapıldığını belirten Koca, “9 Ocak’ta ise bütün sağlık müdürlüklerine bazı serilerinin kullanılmaması yönünde bir yazısı olmuştu. Bizim ilaç takip sistemimiz var biliyorsunuz. İlaç takip sistemi üretimden hastaya kadar bütün süreci takip eden bir sitem. Buradan blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil. Vatandaşımızın bu anlamda tedirgin olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil” dedi.

