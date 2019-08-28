Bakan Koca’dan atama paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ÖSYM tarafından bugün ataması gerçekleştirilen sözleşmeli sağlık personelinden 10 bininin yataklı tedavi kurumlarında, bininin temel sağlık hizmetlerinde, bininin de acil sağlık hizmetlerinde görevlendireceğini belirtti.

Resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği sağlık personeli alımının ilk etabı olan 12 bin yeni çalışanın yerleştirilmesi işleminin ÖSYM tarafından bugün yapıldığını hatırlatan Koca, “KPSS 2019/4 puanı ile tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylardan 7 bin 165’i lisans, 2 bin 592’si ön lisans, 2 bin 243’ü de ortaöğretim mezunları arasından alındı. 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda atama yapıldı” ifadelerini kullandı.

Yerleştirmesi yapılan sözleşmeli sağlık personelinin 10 binini yataklı tedavi kurumlarında, binini temel sağlık hizmetlerinde, binini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendireceklerini belirten Koca, “Bu atamaların sağlık birimlerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Göreve yeni başlayacak sağlık çalışanlarımıza başarılar diliyor, mesleklerini sevgi, saygı ve şefkatle yapmalarını temenni ediyorum” dedi.



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