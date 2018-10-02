Bakan Koca'dan başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi ettiği hastanın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Dr. Fikret Hacıosman için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün menfur bir silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman, tüm çabalara rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbul Bahçelievler'de ruh ve sinir hastalıkları uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, çalıştığı özel bir hastanede tedavi ettiği hastasının silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.
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