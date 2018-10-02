HABER

Bakan Koca'dan başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 23:52 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Bugün menfur bir silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman, tüm çabalara rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi ettiği hastanın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Dr. Fikret Hacıosman için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün menfur bir silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman, tüm çabalara rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Bahçelievler'de ruh ve sinir hastalıkları uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, çalıştığı özel bir hastanede tedavi ettiği hastasının silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.

PARTNERÜnlü sporcu mesleğini bıraktı! Porno yıldızı olduÜnlü sporcu mesleğini bıraktı! Porno yıldızı oldu
Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre ettiMustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti
Kedileri çuvala koymaya çalışırken görüntülenen madenci: Kötü bir niyetim yoktuKedileri çuvala koymaya çalışırken görüntülenen madenci: Kötü bir niyetim yoktu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dr. Fikret Hacıosman Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

En Çok Okunan Haberler

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Hastası tarafından başından vurulan Doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti!

Hastası tarafından başından vurulan Doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti!

İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!

İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı: Münbiç'te devriyeye katılacak ABD personeli Türkiye'ye geldi

Milli Savunma Bakanlığı: Münbiç'te devriyeye katılacak ABD personeli Türkiye'ye geldi

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.