Bakan Koca'dan Bilkent Şehir Hastanesinde inceleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunarak, "Uluslararası tanıtımlarımız açısından Bilkent Şehir Hastanemiz model olacak." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yapımına 2015 yılında başlanan ve gelecek ay sonundan itibaren aşamalı olarak hizmete girecek hastanenin inşaat alanını ziyaret eden Koca, detaylı incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Bilkent Şehir Hastanesinin Türk vatandaşlarının yanı sıra yurt dışından gelecek hastalar için de önemli bir merkez olmasını istediklerini vurgulayan Koca, hastaneye ulaşım için yeni köprülü kavşak ve yolların inşa edildiğini, toplu taşıma konusunda düzenlemeler yapıldığını belirterek, "180 dönüm arazide vatandaşlarımızın bir yerden diğer yere geçişini çok iyi planlamamız ve hızlı bir yaklaşım içinde olmamız gerekiyor. Bunun için tüm hazırlığımızı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık turizminin Türkiye'nin stratejik önceliklerinden biri olduğunun altını çizen Koca, şunları kaydetti: