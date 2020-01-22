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  4. Bakan Koca'dan 'Corona' virüsü açıklaması: Türkiye için risk yok

Bakan Koca'dan 'Corona' virüsü açıklaması: Türkiye için risk yok

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2020 16:04 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de ortaya çıkan 'Corona' virüsü ile ilgili olarak, "Tedirgin olunmaması, bu anlamda tedbirlerin alındığını, şu an Türkiye için herhangi bir riskin olmadığını özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de ortaya çıkan 'Corona' virüsü ile ilgili olarak, "Tedirgin olunmaması, bu anlamda tedbirlerin alındığını, şu an Türkiye için herhangi bir riskin olmadığını özellikle belirtmek istiyorum" dedi.
Bakan Koca, yaptığı açıklamada, Çin'de ortaya çıkan Corona virüsünün yaygın bir virüsten oluşan büyük bir grup olduğunu bildirdi. Bunun basit bir nezleden SARS'a kadar giden hastalıkların sebebi olabilecek bir virüs olduğunu kaydeden Bakan Koca, "Bu anlamda Çin'de Huan şehrinde zatürre geçiren bir hastada daha önce tespit edilmeyen bir virüsün tespit edildiğini biliyoruz, 31 Aralık'ta. Dün itibarı ile 295 vakada tespit edildiğini biliyoruz" dedi.
'TEDİRGİN OLUNMAMASINI İSTİYORUM'
Bakan Koca, bu konuda özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün birtakım tedbirlerin alınması noktasında çabasının bulunduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:
"Bu konuda özellikle bizde şu anda herhangi bir hastanın, hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum. Özellikle Huan kentinden bizim hava şirketlerimizin seferi yok. Ama Çin hava yollarının haftada 3 defa olan seferini biliyoruz. Ama bizim hudut güvenliğimizin ilk günden itibaren özel bir gayreti var. Özellikle havaalanında denetleme merkezimiz var, karantina odalarımız var. Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı şu anda Türkiye için önermiyor. Ama bu anlamda termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık. Tedirgin olunmaması, bu anlamda tedbirlerin alındığını, şu an Türkiye için herhangi bir riskin olmadığını özellikle belirtmek istiyorum."

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