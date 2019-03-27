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Bakan Koca'dan Deniz Baykal'a ziyaret

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.03.2019 15:35 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti - Ankara'da tedavisi tamamlanan Baykal, 1 Nisan'da ambulans uçakla Antalya'ya gönderilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, CHP Antalya Milletvekili Baykal'ın bir süredir tedavi gördüğü Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Burada Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile görüşen Bakan Koca, yetkililerden de sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Ziyaret esnasında Deniz Baykal, Sağlık Bakanı Koca'ya tedavisinin tüm aşamalarında gösterdiği yakın ilgi için teşekkür etti.

Bakan Koca ise bundan sonraki süreçte Bakanlık olarak desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Bu arada tedavisi tamamlanan Baykal'ın 1 Nisan Pazartesi günü taburcu edildikten sonra ambulans uçakla Antalya'ya gönderileceği belirtildi.

16 Ekim 2017'de geçirdiği beyin kanaması sonrasında 51 gün yoğun bakımda kalan Baykal, daha sonra fizik tedavi için Almanya'ya gitmişti.

20 Mart 2018'de Türkiye'ye dönen Baykal'ın tedavisi bir süredir Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyordu.

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deniz baykal Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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