Bakan Koca'dan Elazığ depreminde yaralananlara ilişkin açıklama:

ELAZIĞ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki deprem nedeniyle hastanelerde, 9'u yoğun bakımda olmak üzere takibi devam eden 70 yaralı bulunduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile Elazığ Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında depremde yaralananların sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Depremde 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Koca, "Hastanelere başvuran toplam yaralı sayımız 1607 kişi oldu. Vatandaşlarımızın çoğunu taburcu ettik. Bu dönemde hastanelerimizde takibini yaptığımız 70 yaralımız söz konusu, 9 yaralımızı yoğun bakım şartlarında takip ediyoruz. Yoğun bakım şartlarında takip edilen hastalarımızdan durumu kritik veya ciddi olan herhangi bir hastamızın olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Bakan Koca, depremden yaralı kurtulan ve kamuoyunun yakından takip ettiği Yüsra bebek ve annesi ile Azize Çelik'in genel durumlarının iyi olduğunu, yoğun bakım şartlarında sürdürülen tedavilerinin ardından önümüzdeki günlerde servis takiplerinin yapılacağı bilgisini verdi.