HABER

Bakan Koca'dan Fatma Girik'e hastanede ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 09:45 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yürüme güçlüğü nedeniyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören sanatçı Fatma Girik'i ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Fatma Girik'i, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Koca, yürüme güçlüğü şikayetiyle hastaneye başvuran ve tedavisi 10 günden bu yana Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde devam eden Fatma Girik ile görüştü.

Sanatçının sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Koca, hastane odasında bir süre Girik ile sohbet etti ve kendisine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Koca, sanatçının durumunu yakından takip ettiğini ve sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni etti.

Girik de Bakan Koca'ya ziyareti için teşekkür ederek, hastaneden ve hekimlerden memnun olduğunu söyledi.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Çeyrek altının yerini yarım gram altın aldıÇeyrek altının yerini yarım gram altın aldı
Sakız koyunlarını 'Paris' koruyacakSakız koyunlarını 'Paris' koruyacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ankara şehir hastanesi FATMA GİRİK Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

En Çok Okunan Haberler

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da eş zamanlı bahis operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kuzenine cinsel istismarda bulunan sanığın cezası belli oldu

İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti

Son dakika: Samanyolu TV eski çalışanlarına FETÖ operasyonu

Samanyolu TV eski çalışanlarına operasyon!

Adana'da kayyum eylemleri yasağı üçüncü kez uzatıldı

Adana'daki yasak bir kez daha uzatıldı

Kuzey Irak'a hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Günlük burç yorumları 18 Eylül Çarşamba - Ay, Boğa burcunda ilerliyor

Ay, Boğa burcunda ilerliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.