HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca’dan ‘Necip Fazıl Kısakürek’ paylaşımı

Bakan Koca’dan ‘Necip Fazıl Kısakürek’ paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 23:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefatının 37’nci yılında Necip Fazıl Kısakürek’i andı.

Bakan Koca’dan ‘Necip Fazıl Kısakürek’ paylaşımı

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Necip Fazıl, fikir ve sanatta çığır açıcı, nesillerin hazırlayıcısıydı. Büyük Doğu dediği, Yeniden Doğuştu. Kendi içinde, cemiyet gibi çalkantılı birey fikrini o getirdi. Konularından biri de fanilikti. Kim göçmemiş, kimin geçen dakikaları geri dönebilmiştir? Rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstinye Sahili'nde mest eden görüntü İstinye Sahili'nde mest eden görüntü
Köpekler aç kalmasın diye ekmek dolabının camını kırdıKöpekler aç kalmasın diye ekmek dolabının camını kırdı
Koronavirüsün Türkiye’deki ayak iziKoronavirüsün Türkiye’deki ayak izi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kısa Bayram mesajları

Kısa Bayram mesajları

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Ramazan bayramında yakınlarınızı güldürün!

Ramazan bayramında yakınlarınızı güldürün!

Diğer Haberler
Köpekler aç kalmasın diye ekmek dolabının camını kırdı

Köpekler aç kalmasın diye ekmek dolabının camını kırdı

Gazeteci Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: Sağlık çalışanlarına 3 ay daha ücretsiz

İmamoğlu duyurdu: 3 ay daha ücretsiz

Mersin'de akılalmaz kaza! TIR yük trenin üzerine uçtu

TIR'la trenin üzerine uçtu! Mucize kurtuluş

İstanbul Sancaktepe'de polis otomobili yan yattı

Sancaktepe'de polis otomobili yan yattı

Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Devlet hastanesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.