Bakan Koca’dan ‘Necip Fazıl Kısakürek’ paylaşımı

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Necip Fazıl, fikir ve sanatta çığır açıcı, nesillerin hazırlayıcısıydı. Büyük Doğu dediği, Yeniden Doğuştu. Kendi içinde, cemiyet gibi çalkantılı birey fikrini o getirdi. Konularından biri de fanilikti. Kim göçmemiş, kimin geçen dakikaları geri dönebilmiştir? Rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

NECİP FAZIL, fikir ve sanatta çığır açıcı, nesillerin hazırlayıcısıydı. Büyük Doğu dediği, Yeniden Doğuştu. Kendi içinde, cemiyet gibi çalkantılı birey fikrini o getirdi. Konularından biri de fanilikti. Kim göçmemiş, kimin geçen dakikaları geri dönebilmiştir? RAHMETLE ANIYORUZ. pic.twitter.com/DYdIVWYMsV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 25, 2020



