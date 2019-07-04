HABER

Bakan Koca'dan Nuri Pakdil'e hastanede ziyaret

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.07.2019 16:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir süre önce kalça kemiği kırılan yazar Nuri Pakdil'i tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerini iletti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir süre önce kalça kemiği kırılan yazar Nuri Pakdil'i tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Koca, Pakdil’in sağlık durumunu yakından takip ediyor.

Bu kapsamda Ankara Şehir Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Nuri Pakdil'i ziyaret eden Koca, Pakdil ile kısa süre sohbet ederek "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kahramanmaraş'ta yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil, 10 Haziran pazartesi günü ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine nakledilmişti.

Burada kalça kırığı operasyonu geçiren Pakdil, sonrasında solunum sıkıntısı sebebiyle yoğun bakıma alındı.

Solunum sıkıntısı ve destek tedavisi devam eden Pakdil'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
“Bel ağrısı tedavisi için tespit doğru yapılmalı”“Bel ağrısı tedavisi için tespit doğru yapılmalı”
Isparta’da koltuk altı operasyonu ile kalp kapağı tamir edildiIsparta’da koltuk altı operasyonu ile kalp kapağı tamir edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ankara şehir hastanesi Nuri Pakdil Sağılk Bakanı Fahrettin Koca yoğun bakım ünitesi

En Çok Okunan Haberler

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.